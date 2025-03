Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: McLaren dominante, pole di Norris. Avvio da incubo per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZAARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA7.06 Più che la posizione, è il distacco immenso a preoccupare per la. Oltre 6 decimi per Leclerc, quasi 9 per Hamilton.La macchina è profondamente diversa concettualmente rispetto al 2024. L’auspicio è che i tecnici debbano ancora ‘capirla’ e che non siano stati commessi errori in fase di progettazione.7.05 La classifica della Q3:1 Lando1:15.0962 Oscar Piastri+0.0843 Max Verstappen Red Bull Racing +0.3854 George Russell Mercedes +0.4505 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.5746 Alexander Albon Williams +0.6417 Charles Leclerc+0.6598 Lewis Hamilton+0.8779 Pierre Gasly Alpine +0.88410 Carlos Sainz Williams +0.9667.