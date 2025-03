Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: vittoria da maestro di Perrot, Laegreid sbanca!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladelladi(SLO) che chiude la tappa slovena per quanto riguarda le prove individuali: a domani per le miste! Un saluto sportivo!16:26 Quartaperche diventa terzo nella Generale.16:25 CLASSIFICAEric(FRA) 0 35’42”Quentin Fillon Maillet (FRA) 0 +2?3Sturla Holm(NOR) 1 +22?3Fabien Claude (FRA) 1 +44?0Jesper Nelin (SWE) 1 +1’14”Martin Uldal (NOR) 2 +1’18”21° Tommaso Giacomel (ITA) 6 +2’09”16:23 Tommaso Giacomel chiude 21^ con sei errori. Si allontana il sogno podio nella Generale.16:22 Sturla Holmconquista 60 punti e si porta a +99 su Boe!16:21 Che beffa per Fillon Maillet, che trova lo zero su 4 poligoni ma deve arrendersi al giovane connazionale.