Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Laegreid senza errori dopo due serie, fuori gara Giacomel

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 3/5 –, Perrot, Fillon Maillet, Samuelsson, Wright e Fabien Claude sono davanti con 11? di margine su Hartweg, poi c’è a +23? Pidhruchny.GIRO 3/5 – Vediamo se davanti imporranno un passo sostenuto, adesso diventa pericolosissimo Fillon Maillet!Altri dueche oggi sul podio non salirà: va bene così!POLIGONO 2/4 – Leagreid con lo zero! Così come Perrot, Fillon Maillet, Samuelsson, Fabien Claude e Wright.GIRO 2/5 – Rientra nel gruppo di testa Ponsiluoma,a +34? dalla testa.GIRO 2/5 –ha recuperato ben 6?, Ponsiluoma il più veloce in pista a +17? dalla testa. Tira.GIRO 2/5 – Sono 43?5 di ritardo per. Davanti tira Samuelsson.Dueperche sarà subito molto attardato, davanti Samuelsson PerrotFillon Maillet Claude Stroemsheim.