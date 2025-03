Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, Giacomel prova a vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLIGONO 1/4 – Si arriva tutti insieme al primo poligono.GIRO 1/5 –si è messo sulle code del norvegese. Si va a spasso nel primo giro.La nevicata è sempre più intensa, la pista è tuttavia ben preparata.GIRO 1/5 – L’ultimo ad entrare è stato Nelin, gli atleti al momento sono tutti insiemeal 1.1km.LA!15:40si trova in 6^ posizione nella Generale, a -54 da Jacquelin. Teoricamente l’azzurro sarebbe in corsa per la Coppa di Specialità: deve però recuperare 62 punti a Laegreid e ha altri 5 atleti davanti.15:35 Riprende a nevicare, il margine di Laegreid è di 39 punti. Se finisce sul podio oggi, ad esempio in terza posizione, il margine salirebbe a 99 punti.15:34 Dieci minuti al via, curiosità per vedere come Johannes Dale, medagliato mondiale nel format, saprà interpretare la