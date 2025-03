Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Giacomel, caccia alla vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 13.35Buongiorno amici di OA Sport e benvenutitestuale dellada 15km che va in scena da(Slovenia), Tommasoci arriva da uomo più in forma della Coppa del Mondo di2024-25!La corsasfera di Cristallo entra sempre più nella fase cruciale. Johannes Thingnes Bø non si è presentato nelle migliori condizionitappa slovena e nella Short Individual è apparso decisamente fuori forma sugli sci. Tuttavia, è riuscito a mettere una pezza perdendo 44 punti da Sturla Holm Lægreid, secondo giovedì. Il distacco ammonta adesso a 39 punti e tutto è ancora in discussione: oggi però deve assolutamente chiudere davanti al compagno di squadra.