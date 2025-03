Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot vince, Preuss limita i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Grande secondo posto per Milena Todorova (BUL), giunge terza la beniamina di casa Annamarija Lampic (SLO).14:14 Louchiude a braccia alzate eladi(SLO).Todorova addirittura è scesa sotto i 10? dalla francese.GIRO 5/5 – Quarta sarà Richard,è già quinta.LAMPIC prenderà Todorova per il secondo posto?GIRO 5/5 –può prendere Hejdenberg e Magnusson poco davanti a lei e può chiudere 3^.se ne va!un errore. Todorova esce seconda e Lampic terza!!POLIGONO 4/5 – Ci siamo,perte!GIRO 4/5 –resta dov’era dopo il poligono, Michelon ha ripreso Todorova e vede Lampic davanti che è terza.GIRO 4/5 – Impressionante Michelon che tira giù ben 8 secondi ed è a +22? dalla testa ma con due errori.