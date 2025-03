Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2025 in DIRETTA: iniziata la gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA!13:25 Il distacco tra Preuss e Jeanmonnot ammonta ora a 60 lunghezze dopo la deludentedella francese nella Short Individual di giovedì. La tedesca è giunta seconda e potrà oggi sfruttare un format che le piace.13:20 E’ purtroppo arrivato l’ennesimo forfait in stagione di Dorothea Wierer. L’Italia avrà quindi solamente Michela Carrara, che si è guadagnata il 27° pettorale grazie alla bella prova nella Short Individual dove ha chiuso 16^.13:16 Tra circa 20? partirà la prova con partenza in lineada(SLO).LADELLAMASCHILE DIDALLE 15.4511:50 Dorothea Wierer abdica ancora e non sarà al via neanche oggi nella, evidentemente non ha recuperato dall’influenza di giovedì.