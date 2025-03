Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2025 in DIRETTA: ancora forfait di Wierer, cos’è successo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 15.4511:50 Dorotheaabdicae non sarà al via neanche oggi nella, evidentemente non ha recuperato dall’influenza di giovedì. Solo Michela Carrara al via per la squadra italiana.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellada 12.5km da(Slovenia) che chiude la seconda tappa del mese di marzo di Coppa del Mondo di2024-.La corsa alla Sfera di cristallo ha visto una notevole accelerata da parte della tedesca Franziska Preuss, che ha guadagnato terreno sulla rivale Lou Jeanmonnot: solo 7^ nella Short Individual di giovedì. Il margine dell’eterna piazzata teutonica ammonta ora a 60 lunghezze, con appena 4 competizioni individuali a disposizione per la transalpina.