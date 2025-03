Fanpage.it - Litiga con i familiari, va davanti a una scuola con un coltello e minaccia gli studenti: denunciato un 18enne

Un ragazzo di 18 anni a Dalmine (Bergamo), dopo un litigio in famiglia, è sceso in strada con unda cucina e ha cominciato are di uccidere qualcuno, dirigendosi verso unavicina. Bloccato dai carabinieri e, il ragazzo è stato trasferito temporaneamente nel reparto psichiatria dell'ospedale di Bergamo e poi rilasciato.