Ilrestodelcarlino.it - Lite tra minori coinvolge i padri. Tre adulti condannati per violenza

Dopo unascoppiata tra due ragazzini, alcuni parenti erano intervenuti schiaffeggiando uno dei‘rivali’. Sul posto era quindi arrivato il padre del giovane che era stato a sua volta aggredito e picchiato. Per l’episodio – l’accusa era quella di rapina, poi modificata inprivata – i tre responsabili sono statia tre anni e cinque mesi, tre anni e due mesi e undici mesi di carcere. Il fatto, avvenuto domenica tre ottobre 2021 in piazza delle Bilance, era noto in paese, a Campogalliano: una banale diverbio tra 13enni, infatti, si era trasformato in una rissa tra i rispettivi parenti e il gravissimo pestaggio di un papà. A finire a processo erano stati inizialmente in quattro (uno è stato assolto), tutti residenti tra Campogalliano e Correggio, ovvero padre e zio dell’altro minore coinvolto quel giorno nellae due conoscenti, raggiunti a seguito delle indagini dalla misura cautelare degli arresti domiciliari e uno dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.