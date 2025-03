Ilfattoquotidiano.it - Lite Ceccardi-Parsi a La7. “Non mi va di essere trattata da matricola da uno che fa il professorino in tv”. “Io sono un professore, è diverso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontro rovente a Coffee break (La7) tra l’europarlamentare della Lega Susannae Vittorio Emanueleordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano.La leghista, nello stigmatizzare le politiche europee e la transizione ecologica, afferma: “Fino al 2008 l’economia europea era più avanti di quella americana in termini di valore assoluto. Dopo il 2008 c’è stato il sorpasso e oggi l’economia americana supera quella europea del 50%. E questo trend è destinato a crescere”.Poi attacca “la sinistra ideologica”, “la cultura woke”, “le politiche green”, aggiungendo: “L’economia americana, che è cresciuta moltissimo durante l’epoca Trump nel primo quadriennato 2016-2020, poi era completamente crollata con il governo di Biden“.continua a mormorare che i datisbagliati e quando il conduttore Andrea Pancani gli dà la parola, osserva: “Io non so dove lei abbia letto questi dati, onorevole”.