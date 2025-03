Secoloditalia.it - L’Iran sta usando droni, app e telecamere per individuare le donne che non portano il velo

Il controllo sociale neldegli ayatollah ha compiuto un nuovo, inquietante balzo in avanti.che sorvolano le strade,con riconoscimento facciale installate nelle università, cittadini trasformati in spie digital grazie a un’app governativa. Non è un film, ma la cruda realtà descritta in un rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato venerdì, che accusa Teheran di utilizzare la tecnologia per reprimere leche sfidano l’obbligo del.Nazer, l’app del terrore per incastrare lesenza hijabAl centro di questa strategia c’è Nazer, un’applicazione che permette di segnalare anonimamente chiunque sia sorpreso senza hijab in un veicolo, e tutto direttamente dal proprio smartphone. Bastano pochi clic per inviare alle autorità il numero di targa, il luogo e l’orario esatto della presunta violazione.