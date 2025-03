Noinotizie.it - “L’invenzione della selva” pubblicato dall’editore salentino Libro

Di seguito il comunicato:Esce per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, una raccolta di versi dove l’autore Bruce Bond esplora l’universoNatura come un regno spirituale, psicologico ed ecologico — un territorio che, a seconda delle nostre percezioni e dei nostri sentimenti, invoca ed evoca ordine, simbiosi, espansione e conservazione. Sebbene parlare di “inventare” la Natura sembri un paradosso, ilambisce a riscattare la radice etimologica di “invenzione” come un “avventurarsi dentro”. Inventare come interpretare, in una nuova ermeneutica, la Natura, significa inoltrarsi nell’essenza attraverso un impegno attento e consapevole verso la natura, affermare e liberare l’espressione immaginativa non come mero riflessonatura, ma come sua forza vitale.