Inter-news.it - L’Inter con l’Atalanta deve (di nuovo) cercare la giusta mentalità

Leggi su Inter-news.it

convivrà un test per la sua. Oltre al contesto del big match infatti gli uomini di Inzaghi dovranno evitare l’eccesso di sicurezza.FATTORE MENTALE – Atalanta-Inter è una partita in cui gli uomini di Inzaghi dovranno mostrare di avere ladella grande squadra. Quella che nella quasi totalità dei big match di questa stagione è mancata. Fino ad arrivare alle famose parole di Mkhitaryan a seguito della sconfitta con la Juventus. Un punto fermo che la squadra non ha ancora superato. E proprio in questo ambito c’è una nuova occasione a Bergamo.SCONTRO AL VERTICE –in classifica è terza, a tre punti dal. Lo scontro diretto insomma è quanto mai significativo. La classifica da corta può diventare nulla, per così dire. I bergamaschi sono in rampa di lancio dopo aver demolito la Juventus a domicilio.