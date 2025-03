Ilgiorno.it - L’imprenditore più forte del tornado. La Brianza piange Luigi Maggioni: la sua Unimec risorta dalle macerie

Per molti è statopiùdel. Per tutti, in azienda, era il signor. Un capitano d’impresa d’altri tempi, capace di far risorgere la sua ditta, più solida e competitiva di prima, dopo la tromba d’aria che il 7 luglio 2001 devastò un pezzo del Vimercatese e spazzò letteralmente via il capannone dell’azienda, lasciando lui stesso seriamente ferito sotto le. Ladice addio a, fondatore delladi Usmate Velate, realtà leader nel settore della meccanica che costruisce martinetti meccanici, rinvii angolari e fasatori.arcorese è morto a 84 anni, circondato dalla stima di tutti. Lascia la moglie e i figli Alessandro e Stefania, che già ne avevano raccolto l’eredità alla guida dell’azienda. I funerali si svolgeranno oggi alle 14 nella parrocchia di Maria Nascente, nella frazione di Bernate.