Secoloditalia.it - Lezione ai fuori di Tesla, Crisanti si tiene stretta l’auto di Musk: “Non la venderò mai, ecco perché”

Leggi su Secoloditalia.it

“Non venderei mai la mia”. Andreaè netto nella sua posizione. Su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo, professore di macro e microbiologia e senatore del Pd ha commentato così le polemiche degli ultimi giorni riguardanti il possesso, da parte di esponenti della politica italiana all’opposizione, delelettrica prodotta da Elon. “È fatta da tanti ingegneri e tecnici efficienti non solo da. Se dovessimo liberarci di tutto quello che eticamente non ci piace allora pure tutta l’architettura razionalista,vicina al fascismo, andrebbe distrutta”., in modo provocatorio, prende così le distanze da chi mette sul piano politico anche il possesso di un’automobile, e aggiunge: “Il talento non si lega direttamente a valori etici, ci sono persone con pessimi valori, ma di talento, questa è la verità.