L’ex WWE Von Wagner si appresta a tornare sul ring a un anno dall’ultima volta

L’esperienza di Vonin WWE è stata a dir poco altalenante. Secondo alcuni, il figlio di Beau Beverley dei Beverly Brothers, aveva le carte in regola per poter fare bene, ma di fatto la sua carriera non è mai esplosa. Nell’aprile dello scorsovenne poi licenziamento dopo cinque anni di permanenza a Stamford. Ora, Cal Bloom (suo vero nome) sisul.Circuito indipendenteDopo l’addio alla WWE avvenuto praticamente unfa, Vonsisul rin. Lo farà proprio quest’oggi in occasione di un evento organizzato dalla Mid-West All Star Wrestling in quel di Maplewood, Minnesota. Nell’occasione affronterà Shay Diesel.arrivò in WWE nel 2019 e lottò in alcuni house show. Nel 2020 il debutto a SmackDown dove perse contro Sheamus e poi nel 2021 venne inserito nella programmazione di NXT.