Sport.quotidiano.net - L’ex Bucchi non fa sconti all’Ascoli. "Voglio un Arezzo all’assalto». Pattarello è ancora l’uomo chiave

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il terzo impegno in otto giorni porta l’ad Ascoli Piceno. Dopo la vittoria di Ferrara e la sconfitta con il Carpi, il Cavallino vuole chiudere la miniserie con tre punti, da ottenere contro una compagine partita con ambizioni di promozione e costretta, invece, a guardarsi le spalle dai playout. Nelle Marche è tornato Di Carlo, che ha ripreso posto in panchina dopo l’esonero di Cudini. C’è quindi l’incognita legata al sistema tattico e agli interpreti che sceglierà il tecnico al rientro, mentre su sponda amarantovuole dai suoi ragazzi continuità di prestazioni e atteggiamento. "Dobbiamo andare a fare la nostra partita consapevoli delle nostre qualità. Sappiamo di poter contare su una cosa su tutte: il nostro gioco. Dobbiamo quindi fare leva su quello, padroneggiando il campo e facendoun passo avanti in termini di mentalità.