Lewis Hamilton non si scompone | Un cambiamento ci ha sorpreso Ferrari molto diversa dalla Mercedes

ha chiuso in ottava posizione la sua prima sessione di qualifica da pilotae dovrà dunque scattarequarta fila al via del Gran Premio d’Australia 2025, round d’apertura della nuova stagione di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Albert Park, il sette volte campione iridato si è inserito subito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc in un sabatonegativo per la Scuderia di Maranello a Melbourne.“Sono soddisfatto dei progressi che abbiamo fatto nel corso del weekend, perché giorno dopo giorno abbiamo ottimizzato la vettura e l’abbiamo portata in una posizione migliore. Sono statolontano in diverse aree, perché la macchina si comporta in mododiverso rispetto allache ho guidato per tantissimi anni, per cui c’è voluto parecchio tempo per abituarmi e cominciare ad avere fiducia nella vettura“, dichiaraa fine giornata.