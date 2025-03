Ilfoglio.it - Lewis Hamilton innamorato rosso

Se sono davvero la coppia più bella del mondo ce lo racconterà tra qualche mese la classifica del Mondiale. Perché in Formula 1, anche oggi che lo sport si è trasformato in un business planetario con i loghi della moda che invadono ogni angolo, l’unico giudice che conta è sempre e soltanto il cronometro. Charles Leclerc eentrano nel campionato 2025 con tutti i riflettori puntati addosso perché una coppia così si è vista raramente nella storia della Formula 1 che sta festeggiando la sua 75esima stagione. Magari, come dichiarano da tempo, personaggi che la sanno lunga come Flavio Briatore, Bernie Ecclestone e Mattia Binotto, sarebbe stato più giusto e sportivamente più efficace, confermare Carlos Sainz, ma l’effetto che ha provocato fin qui la nuova coppia ferrarista è andato ben oltre ogni aspettativa.