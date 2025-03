Spettacolo.periodicodaily.com - LeUltimeParoleFamose presenta il nuovo singolo “Glitch” in attesa del primo EP

torna con un, “”, in uscita il 14 Marzo. Ilche spalanca le porte all’uscita dell’atteso EP della cantautrice, questa volta in una veste auto ironica, leggera che mantiene una matrice urban ma si muove su ripetizioni di suoni che richiamano quelli delle consolle arcade.“” di, Unautoironico e leggero, il progetto musicale di Valentina Lattanzi, è pronto a sorprendere il pubblico con il”, uscito ieri 14 marzo 2025. Questo brano segna un passo importante verso l’atteso EP della cantautrice, realizzato in collaborazione con Altafonte, Boc Music Group e Lab22.“” si distingue per un approccio autoironico e leggero, mantenendo al contempo una solida matrice urban.