Tpi.it - L’eredità – Viva l’amore: la puntata in onda questa sera su Rai 1

Leggi su Tpi.it

: lainsu Rai 1. Cast, anticipazioni, ospiti, giochi, concorrenti, quante puntate, streaming, sabato 15 marzo 2025, su Rai 1 va inin primata uno speciale de, il quiz condotto da Marco Liorni, dal titolo. Dopo laspeciale di sabato scorso su Sanremo, un nuovo appuntamento da non perdere con tanti ospiti vip pronti a giocare. Vediamo le anticipazioni di.Anticipazioni e ospitiSei coppie famose, unite da un legame artistico e/o sentimentale e provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica, si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente destinato in beneficenza. Dopo una serie di prove avvincenti, la competizione culminerà nel Triello, da cui verrà proclamato il vincitore della, pronto a confrontarsi con l’iconica Ghigliottina, il momento più atteso del programma.