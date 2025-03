Bubinoblog - L’EREDITÀ: IL SABATO SERA DI RAI1 CON SEI COPPIE FAMOSE E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE

Leggi su Bubinoblog

Si intitola “Viva l’Amore” il nuovo appuntamentode “”, in onda15 marzo alle 21-.30 su: il celebre game show, condotto da Marco Liorni dedica unataall’amore in tutte le sue forme.Seinote, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale, si sfidano per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets:Francesco Paolantoni e Gabriele CirilliSelvaggia Lucarelli e Lorenzo BiagiarelliSimona Izzo e Ricky TognazziRossella Erra e Attilio RussoGiulia Salemi e Pierpaolo PetrelliDaniela Ferolla ed Eleonora DanieleDopo una serie di prove emozionanti, la competizione raggiungerà il suo culmine con il Triello, da cui emergerà il vincitore della puntata, pronto ad affrontare l’iconica Ghigliottina, il momento più atteso del programma.