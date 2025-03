Calciomercato.it - L’Empoli non sfonda, il Torino sì: ai granata basta il tocco da biliardo di Vlasic

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra ie gli Azzurri, che ha visto la compagine di Vanoli imporsi per 1-0Tre punti pesanti quelli ottenuti dalin virtù della rete messa a segno al 70? da, che con undolce di piatto ha battuto Silvestri, certificando la crescita deinell’arco dei novanta minuti. Empoli sempre più giù: nonai toscani una gara complessivamente ben giocata ma nella quale è mancato il guizzo vincente.non, ilsì: decide tutto ildadi(LaPresse) – Calciomercato.itIl match fatica a decollare. In un primo tempo sostanzialmente avaro di grandi occasioni, sono soprattutto i toscani a farsi apprezzare per pulizia di manovra e velocità nel fraseggio. Un guizzo di Gyasi al 20? prova a rompere il ghiaccio, ma Vanja Milinkovic Savic risponde presente.