L’emergenza delle case comunali | Mancano manutenzioni e progetti

Contestazione alla giunta comunale sul tema dell’abitare andata in scena durante la Consulta di San Carlo-San Giuseppe. Mentre era ospite dei cittadini attivi l’assessora alle Politiche abitative, Andreina Fumagalli, per discutere di questioni di quartiere, sono entrati silenziosi il rappresentante sindacale di Asia Usb Monza Michele Quitadamo e una quindicina di condomini didi edilizia pubblica comunale, muniti di cartelli con scritte come "Alloggizero" o "Alloggisfitti:zero". Una protesta dovuta soprattutto a un frangente di particolare malcontento da parte dei residenti degli stabili di via Silva 9 e di via Mazzucotelli 2, che si trovano con ascensori difettosi da tempo – che stanno dando disagi in particolare ai condomini con disabilità motorie –, e a una battaglia sindacale in atto, di Usb, che chiede uno scatto in avanti all’amministrazione per il recupero degli alloggi sfitti, vista la crescente domanda per l’edilizia pubblica dovuta all’aumento della povertà.