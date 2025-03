Sololaroma.it - Leicester-Manchester United, il pronostico di Premier League: match da over

Nel weekend che precede la sosta per gli impegni delle nazionali, lasta vivendo il suo 29° turno, che si concluderà nella giornata di domani, domenica 16 marzo con le ultime tre sfide in programma. A far calare il sipario sarà iltra, che si affronteranno al King Power Stadium, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.Padroni di casa che stanno vivendo una stagione molto difficile e se non dovesse arrivare un cambio di passo nelle prossime giornate rischiano la retrocessione in Championship, visti i nove punti di svantaggio rispetto al 17° posto del Wolverhampton. Come se non bastasse ilsi presenta a questo appuntamento con una striscia di cinque sconfitte consecutive in campionato con zero gol realizzati.Dalla parte opposta troviamo untotalmente anonimo in questa edizione di, con l’attuale quindicesima posizione che testimonia tutte le difficoltà incontrate.