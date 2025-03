Leicester City contro Manchester United | formazione statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 18:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Ilha finalmente mostrato ciò che potevano essere sotto Ruben Amorim con un display scintillante per separare la Real Sociedad in Europa League ieri sera.Loha spazzato via il club della Liga con Bruno Fernandes che ha segnato una tripletta, tra cui due penalità, in una vittoria per 4-1 che ha completato un trionfo aggregato per 5-2.La sfida ora è quella di replicare quel livello di prestazione su base regolare, a partire da domenica al Second-Sotto.Loè 14 ° in Premier League e Amorim è determinato a migliorarlo prima che la stagione sia fuori.Ha detto: “Tutto è importante. E dobbiamo continuare con questa sensazione che possiamo vincere partite e poi partite dopo le partite.