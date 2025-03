Sololaroma.it - Leganes-Real Betis, il pronostico de LaLiga: fiducia alla squadra ospite

Dopo la tre giorni nelle coppe europee e prima dell’ultima sosta della stagione, ci aspetta una domenica di grande calcio nelle varie leghe nazionali. Domani, 16 marzo, ci aspettano ben cinque partite per il 28° turno de: il programma della giornata si aprirà con la sfida traal Butarque alle 14:00. Gli ospiti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.05, mentre il pareggi e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.30 e 3.65. Come arrivano al matchIlha vinto solo una delle ultime otto partite di campionato e ha bisogno di un rapido cambio di marcio se vuole puntarepermanenza nella massima serie. Laguidata da Jimenez arriva dsconfitta esterna per 1-2 contro il Celta Vigo ed occupa la terzultima posizione in classifica con 27 punti, a pari merito con Valencia e Deportivo Alaves, che hanno però una migliore differenza reti.