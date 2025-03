Ilfoglio.it - "Lee Miller", perché vedere il film sulla fotografa di guerra

Leggi su Ilfoglio.it

Prima scena. Seduti in salotto il giornalista con il taccuino e l’intervistata con il bicchiere. Annoiata, nella sua casa del Sussex, sostiene di non aver nulla da dire. Siccome si chiama Lee, è una pietosa bugia, dettata dalla voglia di scomparire. Il fotografo insiste, chiacchierano, intanto vediamo qualche immagine della vita di Lee, che a vent’anni aveva fatto con successo la fotomodella a New York. Poi si era trasferita a Parigi, dove era passata dall’altra parte dell’obiettivo, fidanzandosi con Man Ray e poi sposando Roland Penrose. Storico e poeta, ma soprattutto gran collezionista d’arte moderna – nonché fondatore del movimento surrealista britannico. I due si conoscono durante un pranzo all’aperto, anche questo messo in scena con occhio artistico e un paio di ragazze nude. E’ amore a prima vista, partono per Londra, ma intanto Hitler ha preso il potere.