Le verità dell' avvocato di Bettino Craxi

«Salutami quel comunista di tuo padre». A parlare èin esilio ad Hammamet e il destinatario del saluto è il suoEnzo Lo Giudice, colui che lo affianca, lo difende e con lui sta battagliando contro gli intoccabili del pool di Mani pulite durante la rivoluzione giudiziaria, negli annia «società civile» in piazza con cappio e monetine. Quel giorno alla fine del secolo breve lo statista confinato in Tunisia aggiunge: «È l’ultimo comunista sulla terra. Siamo rimasti solo io e lui ad aver letto Il Capitale. E ad averlo capito. Io in un senso, quello giusto. Lui nell’altro. Addio!». Il Sol’avvenire sta tramontando, il destinoo statista socialista si sta per compiere nella dimora di route El Fawara, la Storia interverrà a rimettere al suo posto la cronaca.Venticinque anni dopo, quello spaccato di vita italiana torna a bussare grazie al libro-firmato da Salvatore Lo Giudice, il figlio di quel padre, il postino di quell’addio, l’allora giovane testimone di un legame destinato a trasformarsi nel paradigma del rapporto fra l’imputato eccellente e il suo legale-confessore.