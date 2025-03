Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 15 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di152025 Ariete Non dovete nascondere i vostri veri pensieri, perplessità o tormenti che Luna in opposizione potrebbe far nascere, come non dovete sfuggire confronti diretti. Siete in grado di vincere le resistenze ma non dovete cedere all'emotività che produce anche Marte. Per ogni affare tenetevi pronti per un'altra Luna, lunedì 17. Per quanto siano tormentati i mercati finanziari, non dovete temere per i vostri soldi, sono al sicuro con Mercurio. Parlate più spesso dell'amore. Toro Buone prospettive per i nativi in età di pensione. Giove è sorprendente anche per gli amori autunnali, Luna diventa molto positiva per i contatti di lavoro, contatti con più persone - al momento giusto farete le vostre scelte.