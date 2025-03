Ilrestodelcarlino.it - Le sfide dell’esagono: "Io, giovane architetto voglio credere nel centro. Aprirò qui il mio studio"

di Giulia Beneventi L’entusiasmo di chi sta iniziando a tracciare il proprio personale percorso lavorativo e la lucidità di chi, da residente in primis, non nega le difficoltà. Nicola Pedroni, 30 anni, il prossimo 22 marzo alle 19 inaugurerà il suodi architettura e design ’Lab Design’ in via Don Giuseppe Andreoli 3/D, pienostorico. Pedroni, oggi come oggi stabilirsi professionalmente inpuò definirsi una scelta coraggiosa. Sono più quelli che se ne vanno, a dire la verità. "Per me quello delstorico è un tema importante, perché abitandoci anche lo vivo a 360°. La situazione è quella che conosciamo tutti, ma credo sia importante investire sulla città, nonostante ci siano problemi sotto più punti di vista". Fino a oggi, com’è stato il suo percorso nel mondo dell’architettura? "Sono laureato in architettura ma specializzato in interior design, è un ambito che sento più nelle mie corde.