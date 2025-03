Panorama.it - Le scelte green trascinano a fondo la Germania

Hanno perso a causa di Robert Habeck. No, grazie al vice cancelliere e ministro dell’Economia grünen hanno limitato i danni. Alle elezioni di fine febbraio ini Verdi tedeschi sono calati di tre punti a quota 11,6 per cento. Una bella botta ma nulla in confronto agli alleati di governo: la Spd del cancelliere Olaf Scholz da primo partito tedesco si è inabissata al 16,4 per cento, mentre i Liberali non sono neppure riusciti a superare la soglia di sbarramento del cinque, restando fuori dal Bundestag. I Verdi si chiedono oggi cosa faranno da grandi: intanto Habeck - già ministro-poeta, già beniamino di tante elettrici infatuate del suo look stropicciato - ha annunciato che uscirà dalla stanza del potere. Largo ai giovani o a chi saprà riportare al governo le battaglie degli ecologisti, oggi in crisi di consensi: nel 2021 i Grünen avevano intercettato il voto dei giovani ma a questo giro i tedeschi con meno di 25 anni hanno scelto i socialcomunisti della Linke e i sovranisti dell’Alternative für Deutschland (AfD), preferendo allaa emissioni zero la sicurezza sociale e la difesa delle frontiere.