Quotidiano.net - Le ronde anti maranza. Reclutamenti e pestaggi. Prime identificazioni

Si stringe il cerchio attorno agli ideatori di "Articolo 52". Gli investigatori avrebbero già identificato alcuni dei presunti organizzatori dei gruppi "", lanciati poco meno di una settimana fa con una pagina Instagram (ora sospesa) che ha attirato 14mila follower e che ha generato una serie di chat per cercare persone interessate a organizzarein giro per Milano. Ora tocca alla Procura decidere i prossimi passi, nell’ambito del fascicolo aperto dal pm Alessandro Gobbis per associazione a delinquere, più altri reati-fine come l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e ilo di un giovane nordafricano. Sì, perché le indagini delle forze dell’ordine – scattate sin da subito per capire chi si celi dietro il movimento che promette di "rispondere alla violenza con la violenza" – si sono concentrate inizialmente sull’analisi del video-manifesto pubblicato domenica scorsa sui social: il fimato di una cinquna di secondi mostra la violentissima aggressione subita da un ragazzo sulla Darsena, accusato da alcuni passdi aver appena scippato una collana e colpito ripetutamente con calci e pugni da almeno due uomini vestiti di nero e con i volti coperti da cappucci e scaldacollo.