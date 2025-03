Ilgiorno.it - Le periferie diventano fucine di pace

Leggi su Ilgiorno.it

al centro di un dibattito culturale su, diritti umani, giustizia sociale. Questo il tema di “Percorsi di cultura e: leal centro”, iniziativa promossa dalla ong bresciana No one out, l’Associazione Topi di Biblioteca e la Parrocchia San Filippo Neri, finanziata dal Comune di Brescia e dalla Fondazione della Comunità Bresciana. Un palinsesto ricco di appuntamenti che si terranno da marzo ad ottobre e che avranno il loro fulcro al Villaggio Sereno (collaborano Punto Comunità, Acli, Consiglio di Quartiere, gruppo dei Videoamici). L’Associazione Topi di Biblioteca propone, a partire da aprile, “Pagine per la. Letture e riflessioni da mondi in conflitto”, tre appuntamenti guidati da esperti che porranno l’attenzione su alcune zone calde del mondo, quali numerosi Paesi africani, i Balcani e la Siria.