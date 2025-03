Lanazione.it - Le opere di MaMo Donnari volano a New York

Ledi Massimiliano “oltreoceano. Dal 25 al 30 marzo l’artista perugino sarà protagoniste di una serie di eventi a New: un nuovo traguardo internazionale che conquista acquista ulteriore prestigio grazie ai patrocini di quattro istituzioni, l’Università per Stranieri, Confindustria Umbria, Umbria Business School e Scuola d’Italia a New. A conferma "del valore culturale e imprenditoriale di questo progetto", si è detto nella presentazione della trasferta americana, nell’atelier dell’artista alle porte della città. "Dopo il successo della mia personale itinerante a Londra l’anno scorso – ha detto– esporre a Newè un sogno che si avvera. Sarà un’esperienza indimenticabile, grazie al supporto del professor Paolo Taticchi e del preside Michael Cascianelli".