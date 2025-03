Uominiedonnenews.it - Le Onde Del Passato, Ultima Puntata: Luca Indaga Su Un Misterioso Omicidio!

Ledelinizia adre dopo il ritrovamento di una giovane donna senza vita sulla spiaggia. Ci si avvicina sempre di più alla svolta sul caso dello yacht!Ledelprosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. Al centro dell’attenzione ci sarà unche potrebbe essere collegato alle violenze subite da Anna e Tamara nel 2004. Il tragico ritrovamento darà il via alle indagini e naturalmenteBonnard sarà molto impegnato per capire che cosa sia successo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Gaetano prende la decisione di sacrificarsi per Mia, dopo essersi avvicinato sempre di più a lei. Anna e, intanto, sembrano essere arrivati ad un punto di svolta nelle indagini.