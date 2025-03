Gamberorosso.it - Le mille specialità di strada del più antico mercato di Palermo

"Si vucìa, s'abbannìa, Ballarò è magia!". Questa la grande scritta che campeggia su uno dei muri che delimitano l'ingresso a uno dei mercati storici dell'isola e del capoluogo siciliano, un vero e proprio benvenuto e un invito a immergersi nell'atmosfera colorita e colorata di questo quartiere, incastonato tra Palazzo dei Normanni e la Kalsa.Il murales di Ballarò - foto di @Pmk58 per WikimediaCi sono lenti segnali di cambiamento in corso, con la progettazione della struttura coperta di piazza del Carmine, per ora però, tra le strade di Ballarò, nel linguaggio dei venditori che animano i banchi, nel bagaglio gastronomico diche riempiono l'aria di profumi, le tradizioni più antiche del popolo palermitano sono rimaste immutate.cartoccio di stigghiola alla brace -di BallaròI cibi diCi sono ancora i carretti dei panellari (i venditori di panelle) e quelli degli sfincionari (i venditori di sfincioni), che attirano i tantissimi turisti e locali con la morbidezza friabile della pizza a base di pomodoro, cipolla, acciughe e caciocavallo più famosa della città.