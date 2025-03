Gqitalia.it - Le migliori follie di Maccio Capatonda, da rivedere subito, in attesa di Sconfort Zone

Per chi finora avesse vissuto su un altro pianeta,è uno dei nomi che hanno rivoluzionato la comicità italiana contemporanea, con il suo approccio surreale e demenziale, fatto di giochi di parole assurdi, doppiaggi improbabili e un gusto unico per la parodia. Dai finti trailer che hanno spopolato a Mai Dire., passando per serie cult come Mario, fino ad arrivare al cinema con Italiano Medio, Omicidio all'italiana e Il migliore dei mondi, ogni suo progetto ha lasciato il segno, tra genialità e momenti volutamente sopra le righe.Indi vedere come continuerà a stupirci con- la sua nuova serie, dal 20 marzo in esclusiva su Prime - abbiamo deciso di mettere in ordine i suoi lavori più significativi, dal meno riuscito al più brillante.