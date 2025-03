Gqitalia.it - Le migliori esperienze da regalare, 12 idee tra Smartbox e affini per un regalo last-minute che soddisfa tutti (ma proprio tutti)

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Perché scegliere tra ledaè spesso e volentieri la soluzione più opportuna? Semplice, quando si tratta di fare un, a lui, a lei, al papà, alla mamma, al migliore amico etc etc la scelta può essere complicata: vuoi sorprendere senza rischiare di sbagliare, offrire qualcosa di speciale ma che lasci libertà al destinatario. Ecco perché le proposte in stilesi rivelano spesso l’opzione vincente: un’esperienza da vivere può essere più personale e meno vincolante di un oggetto da possedere.Ok, ma quale scegliere? La risposta è semplice, dipende da chi riceverà il