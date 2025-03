Metropolitanmagazine.it - Le jelly nails (stile Y2K) stanno tornando anche questa primavera 2025

Lesono la nuova (vecchia) ossessione nel mondo della manicure. Direttamente dalla Corea del Sud,tendenza si è diffusa rapidamente grazie al suo effetto traslucido e lucido, capace di rendere le mani eleganti ma con un tocco giocoso. Non è un caso che molte celebrity abbiano già sfoggiatomanicure, rendendola un vero e proprio must-have per chi ama sperimentare con le unghie senza esagerare.Lenuovo (vecchio) trend Y2K tornaper laCiò che rende gli smalticosì particolari è la loro formula semi-trasparente e stratificabile. Bastano poche passate per ottenere un effetto delicato e naturale, mentre con più strati si può creare una finitura più intensa e vibrante. Il bello dimanicure è che si adatta a ogni: chi preferisce un look minimalista può scegliere tonalità nude o lattiginose, mentre chi ama i colori può giocare con sfumature più vivaci o persino combinare più nuance per un effetto marmorizzato.