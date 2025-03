Lanazione.it - Le donne umbre nel mirino. Più violenze e maltrattamenti

In netto calo nel 2024 gli omicidi con vittime, quasi raddoppiati gli ammonimenti del questore, a fronte di un numero sempre maggiore diche si rivolge alle forze dell’ordine. È quanto emerge dal report "8 Marzo – Giornata internazionale della donna", elaborato dal Servizio Analisi Criminale, che esamina, attraverso l’elaborazione degli elementi acquisiti dalla Banca dati delle Forze di polizia, la tematica della violenza di genere e della relativa azione di contrasto. Nel 2024 in Italia gli omicidi con vittimesono stati 113, 99 dei quali avvenuti in ambito familiare o affettivo; sono state 61 leche hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Dati, questi, tra i più bassi dell’ultimo decennio. A livello nazionale, nel 2024 sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del questore (+94%) e più che triplicati gli allontanamenti del maltrattante dalla casa familiare (+224%).