Metropolitanmagazine.it - Le B Corp conquistano il beauty: il report di B Lab Italia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Secondo ilrealizzato da B Labper la 55esima edizione del Cosmoprof Worldwide di Bologna, le Bstanno conquistando il mondo del. B Lab è l’organizzazione che coordina il movimento delle Bnel nostro Paese, e in occasione della manifestazione di Bologna partecipa insieme a 5 Bne. Le BilMa cosa sono le B? In realtà si tratta di una certificazione, il cui scopo è fare in modo che la performance ambientale e sociale delle aziende sia misurata in maniera tanto solida quanto i risultati economici. Nello specifico questo marchio è uno strumento che richiede alle aziende di rispettare elevate performance di sostenibilità sociale e ambientale. Deve inoltre rendere trasparente pubblicamente il punteggio ottenuto attraverso il protocollo B Impact Assessment.