Le attrici di CentoVetrine ricordano Pietro Genuardi

Moltedinella giornata di ieri hanno ricordatoche nella soap opera ha vestito per svariate stagioni i panni di Ivan Bettini.Lo ha fatto Daniela Fazzolari, alias Anita Ferri, condividendo su Instagram un cuore spezzato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??????? ????????? (@danielafazzolarireal)Ma anche Anna Safroncik che su Instagram ha scritto: “Amico mio, mi spezzi il cuore così. Oggi, ci hai lasciati, non riesco ancora ad accettarlo. Quanta vita abbiamo vissuto insieme, quante emozioni, ristate e lacrime abbiamo condiviso.Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell’anima. Riposa in pace”. Aggiungendo ad AdnKronos: “Il miglior partner che io abbia mai avuto sullo schermo. Era un vero gentiluomo, non solo aveva rispetto per me come attrice ma anche come donna.