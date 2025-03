Ilgiorno.it - Lazzate tra vecchio e nuovo. Il borgo più attraente delle Alte Groane a due passi da Pedemontana

Tra i comuniè certamente quello che più si è trasformato negli ultimi vent’anni, a cominciare dal compimento di quel progetto2005 con cui si vollero celebrare i 100 anni della ritrovata autonomia per un territorio che fino al 1905 faceva comune unico con Misinto. Oggisi presenta come un piccoloordinato, nel cui centro sono stati valorizzati gli edifici attraverso un processo pionieristico di coinvolgimento diretto dei proprietari che hanno accompagnato l’investimento pubblico. "Il centro è bello e vivibile, ma per molti servizi bisogna comunque spostarsi", racconta Anna all’uscita dalla storica bottega del Manàn, che sta qui dal 1891, nel cuore del centro storico e propone i suoi apprezzati freschi di qualità. Il primo e unico supermercato ha aperto i battenti una decina di giorni fa, in periferia.