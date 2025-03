Quifinanza.it - L’azionario Europa apre il 2025 in positivo: la view di GAM

Le azioni europee hanno iniziato ilsu una nota positiva, facendo meglio di altre regioni. A gennaio abbiamo registrato una svolta evidente rispetto alle tendenze degli ultimi due anni: le azioni europee hanno fatto meglio di quelle statunitensi e i titoli value hanno superato quelli growth. E’ ladel Team EU Equities di GAM.AzionarioilinIl ritorno del Presidente Trump alla Casa Bianca, con la sua politica “America First”, “ha dato impulso al mercato azionario americano. Il lancio della società cinese DeepSeek con il suo modello di intelligenza artificiale open-source a basso costo ha però offuscato le prospettive di crescita degli utili per le altre società del settore più note, come Nvidia, Microsoft e Google, e ha dato il via a una breve fase di sell-off tra le società tecnologiche statunitensi”.