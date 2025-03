Lanazione.it - Lavoro, il piatto piange. Calano gli assunti e al 90% sono precari

Leggi su Lanazione.it

Assunzioni in provincia: dati in calo. A dirlogli indicatori del cosiddetto ‘avviamento al’ del sistema informativo dei centri per l’impiego Regione Toscana, in cui viene appunto fornito un quadro della situazione. L’andamento viene stabilito in base ai codici Ateco, cioè i codici che riassumono per macrocategorie economiche i settori oggetto dell’analisi, anche in relazione ai dati Istat. Impressionante il dato generale delle nuove assunzioni prodotto dalla Regione a Massa-Carrara nel 2024, in cui si ha solo un 10 per cento distabile contro un 90 per cento diflessibile oo. I dati Istat 2024 invece, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione su Massa-Carrara, si assestano sul 6.2 per cento, dato praticamente identico a quello dello scorso anno. "Il dato su Massa-Carrara è in assestamento - spiega Andrea Figaia della Cisl - mentre in Toscana, a Pistoia e Lucca la situazione è migliore.