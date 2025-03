Ilrestodelcarlino.it - L’avocado ha invaso la cucina. Il perché lo spiega il comico Vito

è scomparsa la rucola e siamo invasi dal? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in chef? Si può preparare una torta di mele eco-sostenibile senza sfruttare l’ambiente? Sono i temi affrontati nello spettacolo "L’altezza delle lasagne" con, ilbolognese che si addentra nel mondo del cibo e della, a lui molto caro. Appuntamento al teatro di Bagnolo alle 21. L’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento: dalla scelta delle materie prime ai ristoranti passando per le allergie, le intolleranze, le diete e le mode alimentari. Uno spettacolo "politicamente scorretto" in cui chiunque si sentirà "preso in mezzo" e in qualche modo coinvolto in modo diretto.