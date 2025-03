Inter-news.it - Lautaro Martinez insegue un sogno con l’Inter! Non solo scudetto – CdS

è arrivato settimo nella classifica di France Football lo scorso anno. Stavolta può lottare per un posto più alto, ilè possibile consecondo il Corriere dello Sport.RIMPIANTO! – Il pallone d’oro 2024 ha visto trionfare a sorpresa Rodri. Così tanto a sorpresa che il Real Madrid non ha garantito la presenza alla cerimonia per protesta in favore della propria stella Vinicius Jr.c’era ed è rimasto deluso dal risultato finale. Ci si aspettava almeno un podio per lovinto da trascinatore cone la Copa America alzata da MVP della competizione. La realtà ha portato ad un misero settimo posto, che ovviamente il Toro non ha apprezzato.sogna in grande anche quest’anno e lo fa grazie al suo super-rendimento conin Champions League.