Lautaro Inter, il Toro vuole il pallone d'oro: ecco il piano per vincerlo, saranno decisive due…

di Redazione, ilnerazzurrovincere ililper assicurarsi il trofeo, per ottenerlodue., ora ilpunta al. Lo rivela Il Corriere dello Sport questa mattina che svela alcuni dettagli suldel nerazzurro.un breve estratto:– «Prima la Champions e poi il Mondiale per club. Con ogni probabilità, attorno a queste due competizioni si giocherà il prossimo. Chi si metterà in luce, chi sarà protagonista dentro alla squadra che solleverà almeno uno dei due trofei aumenterà in maniera probabilmente decisiva le possibilità di accaparrarsi il prestigioso premio»COME FARE – «Intanto, sta vivendo la sua stagione Champions più prolifica in assoluto: ben 6 centri, in 9 apparizioni e in appena 480’.